Когуашвили подвел итоги выступления сборной России по греко-римской борьбе на международном турнире в Загребе

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили подвел итоги выступления команды на международном турнире в Загребе.

«В Хорватии приняли участие 20 стран, среди которых были и наши основные соперники: Иран, Узбекистан, Азербайджан и Венгрия. Они выставили сильные составы. У нас участвовало 12 спортсменов в олимпийских весах, которые зарекомендовали себя в прошлом году. Это были лидеры сборной команды. По уровню конкуренции это не чемпионат мира, но почти как чемпионат Европы.

Для нас это была очень хорошая проверка в рамках подготовки к чемпионату Европы и хороший урок перед решающими соревнованиями. В целом я доволен результатом: три золотых и три бронзовых медали. За исключением Сергея Семенова, лидеры нашей сборной хорошо себя зарекомендовали», — сказал Когуашвили «РБ Спорт».

Российские борцы греко-римского стиля показали отличные результаты на международном турнире в Загребе. Динислам Бамматов стал победителем в весовой категории до 63 кг, Сергей Степанов — до 77 кг, а Артур Саргсян занял первое место в категории до 97 кг.