Заурбек Сидаков проиграл Чермену Валиеву в финале чемпионата Европы по вольной борьбе

Российский боец Заурбек Сидаков стал серебряным призером чемпионата Европы по вольной борьбе-2025 в Братиславе (Словакия).

В финальной схватке в весовой категории до 74 кг Сидаков уступил представителю Албании Чермену Валиеву, который до 2024 года выступал за Россию.

29-летний Сидаков — олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира.

На чемпионате Европы по вольной борьбе-2025 российские борцы завоевали 5 золотых медалей. Победителями соревнований стали Начын Монгуш (весовая категория до 57 кг), Заур Угуев (до 61 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг). Помимо Сидакова серебряным призером стал Магомед Курбанов (до 97 кг).