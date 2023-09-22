Заурбек Сидаков подтвердил свое желание перейти в ММА

Чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе Заурбек Сидаков в интервью «СЭ» прокомментировал слухи о том, что он может перейти в ММА.

— Есть слухи, что ты хочешь себя по ММА попробовать после завершения карьеры в борьбе. Прокомментируй, пожалуйста.

— Ну да, мысли есть, но сейчас нас допустили на международные старты, и пока хочется стать двукратным олимпийским чемпионом.

Ранее Сидаков стал трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе.

Россиянин победил американца Кайла Дэйка в финале чемпионата мира по вольной борьбе, который проходит в Белграде (Сербия).