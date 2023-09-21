Гацалов: «Тажудинов — наш парень. К сожалению, мы его упустили»

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов высоко оценил выступление 19-летнего Ахмеда Тажудинова, который завоевал золото на чемпионате мира в Белграде.

На турнире в Сербии Тажудинов, представляющий Бахрейн, победил россиянина Абдулрашида Садулаева и американца Кайла Снайдера.

«Тажудинов — наш парень, наша, дагестанская школа, — сказал Гацалов «СЭ». — К сожалению, мы его упустили по непонятным причинам. Он должен был здесь быть, но конкуренция серьезная, тем более, в этой весовой категории Абдулрашид [Садулаев] на годы застолбил [себе место в сборной]. Естественно, ребята выехали [заграницу], чтобы тоже поучаствовать [на чемпионатах мира]. Ну вот и поучаствовал. Выиграл у всех. Я считаю, что он — один из главных конкурентов для нашей сборной, будем готовиться усиленно, и, я думаю, мы сделаем все, чтобы в этой весовой категории лидерство сохранилось.

Неважно, за кого он выступает. Любой уход — это потеря, поэтому моя и позиция Федерации — сохранить ребят здесь, в стране».

Тажудинов родился в Дагестане. С осени 2022 года спортсмен выступает за Бахрейн.