Топ-15 лучших борцов России: Садулаев — 1-й, Сидаков — 2-й, Тажудинов — 3-й, Жамалов — 5-й

После Олимпиады-2024 «СЭ» решил запустить рейтинг топ-15 лучших борцов-вольников из России вне зависимости от весовых категорий!

Рейтинг составлен путем голосования ведущих борцовских журналистов. Голосовать можно было не только за тех, кто представляет Россию, но и за россиян, выступающих за другие страны.

Топ-15:

1. Абдулрашид Садулаев — 215 баллов;

2. Заурбек Сидаков — 211;

3. Ахмед Тажудинов — 192;

4. Заур Угуев — 176;

5. Разамбек Жамалов — 154;

6. Магомед Рамазанов — 121;

7. Абасгаджи Магомедов — 107;

8. Артур Найфонов — 104;

9. Магомедхабиб Кадимагомедов — 80;

10. Чермен Валиев — 75;

11. Шамиль Мамедов — 73;

12. Даурен Куруглиев — 62;

13. Исмаил Мусукаев — 47;

14. Ахмед Усманов — 37;

15. Магомедхан Магомедов — 34.

Кто попал в списки респондентов, но не вошел в топ-15:

Таймураз Салказанов — 23;

Ибрагим Кадиев — 15;

Ислам Дудаев — 14;

Давид Баев — 14;

Гаджимурад Рашидов — 8;

Алихан Жабраилов — 7;

Зелимхан Абакаров — 6;

Иналбек Шериев — 4;

Магомед Магомаев — 3;

Абдулла Курбанов — 2;

Алан Багаев — 2;

Хетаг Цаболов — 2;

Артем Гобаев — 1.

Список опрошенных журналистов: Мурад Канаев, Никита Горшенин («Ушатайка»), Асланбек Бадаев (АСА), Арип Ибрагимов (Wrestdag), Алина Доева («Борцы Алании»), Кристина Колиева («Иристон ТВ»), Вячеслав Абдусаламов, Степан Крижановский («Спорт без границ»), Тигран Аванян (ФСБР), Салам Умаров (Metaratings), Курбан Рагимов (ННТ), Тимур Гурциев («Мир Борьбы»), Хаджимурад Магомедов (Wrestrus_000), Евгений Гуров, Илья Андреев («Ушатайка»).

Правила:

В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов-вольников. За 15-е место в анкете респондента борцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. В случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых.

Рейтинг будет публиковаться после каждого крупного турнира.