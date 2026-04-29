Садулаев — о подписании контракта с лигой RAF: «Шаг к получению американской визы»

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев прокомментировал подписание контракта контракт с американской лигой Real American Freestyle (RAF).

«Мы все знаем, что в следующем году чемпионат мира пройдет в Америке, а потом там же Олимпийские игры. У меня пока нет визы. Я хочу ее получить, и подписание с RAF — это в том числе и шаг к этому. Было много шума вокруг этого решения, но все было согласовано с нашей федерацией, в том числе с Михаилом Мамиашвили. Почему это так раздули, я не знаю. Я думаю, что сделал все правильно. Основная задача в рамках RAF — получить визу», — цитирует спортсмена ТАСС.

29-летний Садулаев должен был дебютировать в лиге в мае на турнире в Бахрейне, но он был отменен.

Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max