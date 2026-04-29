Садулаев: «ЧМ-2026 в весе до 97 килограммов будет один из самых интересных турниров за всю историю»

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев считает, что турнир по вольной борьбе в весовой категории до 97 килограмма на чемпионате мира-2026 может стать одним из самых конкурентных за всю историю этих соревнований.

«Если я попаду на чемпионат мира, думаю, в весе до 97 килограммов будет один из самых интересных турниров за всю историю. На международной арене много сильных соперников — олимпийские чемпионы, призеры, чемпионы мира. Конкуренция высокая, есть с кем бороться», — цитирует 29-летнего спортсмена ТАСС.

Место проведения чемпионата мира-2026 пока еще обсуждается. Изначально соревнования должны были пройти в Бахрейне, однако эта страна отказалась принимать турнир.

Садулаев пять раз становился чемпионом Европы (2014, 2018, 2019, 2020 и 2026 годы). Он также шесть раз побеждал на чемпионате мира.

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