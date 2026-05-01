Немков считает Царукяна фаворитом в поединке против Фергюсона: «Тони уже в возрасте»

Российский боец PFL Вадим Немков в разговоре с «СЭ» высказался о предстоящем поединке второго номера рейтинга UFC Армана Царукяна против Тони Фергюсона в рамках турнира по вольной борьбе RAF.

«Если у обоих есть желание бороться и это интересно публике, то пускай борются. Что касается поединка, думаю, Царукян поборет Фергюсона. Арман на данный момент топ UFC, а Тони уже в возрасте. Думаю, Арман победит», — сказал Немков «СЭ».

Турнир пройдет 13 июня в Сент-Луисе (США).

Давид Петросян