Кадиев впервые завоевал золото на чемпионате Европы по борьбе

Российский борец вольного стиля Ибрагим Кадиев стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 86 кг.

В финальной схватке 22-летний спортсмен одолел Арсения Джиоева из Азербайджана. Кадиев является двукратным чемпионом России, также на его счету бронзовые медали чемпионата мира-2025 и чемпионата Европы-2024.

Соревнования проходят в Тиране и завершатся 26 апреля. Россияне выступают на них под флагом Объединенного мира борьбы. Ранее в воскресенье золото на чемпионате Европы также завоевал российский борец Заур Угуев.

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