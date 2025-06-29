Бокс/ММА
Борьба вольная

29 июня, 01:17

Садулаев рассчитывает на участие в чемпионате мира в Хорватии

Павел Лопатко

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев считает, что у него есть шансы на участие в чемпионате мира по вольной борьбе.

«Я не попал на чемпионат мира. Надеюсь, что все уладится и мне откроют визу. Дай бог, чтобы я поборолся на чемпионате мира. Думаю, шансы есть, не будем забегать вперед», — цитирует 29-летнего Садулаева ТАСС.

Чемпионат мира состоится в Хорватии 13—21 сентября.

Садулаев в седьмой раз стал чемпионом России, он победил на турнире в Москве в весовой категории до 97 килограммов. Соперником Садулаева в финальной схватке стал Магомед Курбанов.

Источник: ТАСС
Абдулрашид Садулаев
