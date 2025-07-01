Борец Кудаева рассказала, что мечтает прославить Россию на Олимпиаде

Чемпионка России по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг Динара Кудаева заявила, что с детства мечтает прославить страну на Олимпийских играх.

«С самого детства, как только начала заниматься, в глубине души зародилась мечта выиграть Олимпийские игры, чтобы мной гордилась вся моя семья и весь российский народ, — цитирует ТАСС Кудаеву. — Да, мы живем в тяжелое время, но голову опускать нельзя — надо выигрывать, надо достигать больших целей, прославлять нашу Родину. Я свой первый серьезный старт — первенство России — в 14 лет выиграла, и скажу так — очень хорошо на душе, когда ты на пьедестале стоишь. И это чувство сильнее во сто крат, когда ты, наконец, с седьмого раза выигрываешь чемпионат страны».

Бронзовый призер чемпионата Европы Кудаева, представляющая Красноярский край, взяла золото национального чемпионата с седьмого раза. В финале турнира в Москве она со счетом 1:1 по последнему действию выиграла у чемпионки мира Инны Тражуковой.