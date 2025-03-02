Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью Сайтиева

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на новость о смерти трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева.

«Сегодня ушел из жизни Бувайсар Сайтиев — великий спортсмен, борец-чемпион и просто очень хороший человек. Его победы и вклад в развитие российского спорта навсегда останутся в нашей истории. Мы никогда не забудем ни их, ни то, каким замечательным мужчиной был Сайтиев. Это огромная утрата. Сил всем близким и родным Бувайсара», — приводит слова хоккеиста Telegram-канал его команды.

2 марта о смерти Сайтиева на 49-м году жизни сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Позже он добавил, что в федерации выясняют обстоятельства смерти спортсмена.

Сайтиев являлся победителем Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 кг, шестикратным чемпионом мира и Европы, а также четырехкратным чемпионом России.