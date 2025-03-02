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«Ахмат» выразил соболезнования в связи со смертью Сайтиева

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Ахмат» выразил соболезнования в связи со смертью трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева.

2 марта о смерти Сайтиева сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Спортсмену было 49 лет.

«Трехкратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира — он оставил незабываемый след в истории спорта. Его вклад в развитие вольной борьбы и воспитание новых поколений спортсменов невозможно переоценить. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Бувайсара», — говорится в сообщении грозненского клуба.

Сайтиев трижды становился олимпийским чемпионом (в 1996, 2004 и 2008 годах) по вольной борьбе. Кроме того, он по шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы.

Умер трехкратный олимпийский чемпион Сайтиев. Ему было всего 49 лет

Источник: ФК «Ахмат»
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Футбол
ФК Ахмат
Бувайсар Сайтиев
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