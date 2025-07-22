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22 июля 2025, 11:19

Мамиашвили — о матчевой встрече Россия — США: «Это символично. Попытка вспомнить, что мы все-таки люди»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» оценил символизм проведения в Будапеште матчевой встречи по вольной борьбе между сборными России и США.

«Это важная история, тем более когда это не просто проходное мероприятие, а встречаются действительно сильнейшие и могучие державы с колоссальными победными традициями. В центре Европы провели образцовое событие, которое ложится в понимание людского видения. Все было стилизовано под песни военных лет. Не случайно, что в 700-800 км отсюда встретились две армии союзников, которые вместе поставили точку в разгроме европейского фашизма. Это символично. Это попытка вспомнить, что мы все-таки люди, что есть колоссальная история», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Первые пять поединков на турнире PWL 9 в Будапеште выиграли россияне, следующие четыре — американцы.

Победу России в заключительной схватке в категории до 125 кг принес Зелимхан Хизриев, который со счетом 11:0 выиграл у Трента Хилджера.

Также Мамиашвили рассказал ТАСС о желании организовать следующее мероприятие в России.

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Михаил Мамиашвили
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