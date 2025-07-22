Мамиашвили поблагодарил борцов из США: «Во главу угла ставят не местечковые пристрастия сошедшего с ума меньшинства»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» поблагодарил иностранных коллег за проведение матчевой встречи по вольной борьбе между сборными России и США в Будапеште и участие в ней.

«Отдельные слова благодарности борцовскому сообществу, Венгрии и нашим братьям из США, которые во главу угла ставят не местечковые пристрастия сошедшего с ума меньшинства. Они сказали: «Мы имеем историю, традиции, имеем право высказать свою позицию». Она вылилась в то, что мы увидели вчера», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Первые пять поединков на турнире PWL 9 в Будапеште выиграли россияне, следующие четыре — американцы.

Победу России в заключительной схватке в категории до 125 кг принес Зелимхан Хизриев, который со счетом 11:0 выиграл у Трента Хилджера.

Также Мамиашвили рассказал ТАСС о желании организовать следующее мероприятие в России.