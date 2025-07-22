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22 июля 2025, 01:04

Мамиашвили — о матчевой встрече России и США: «Проигравших не было — выиграли все»

Сергей Разин
корреспондент

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал проведение в Будапеште матчевой встречи по вольной борьбе между сборными России и США.

«Благодарю наших друзей, которые так живо, с таким энтузиазмом откликнулись на идею возобновить эти интересные для зрителя и принципиальные для спортсменов и специалистов противостояния с такой прекрасной вывеской: «Сборная России — сборная США» или в обратном порядке — это неважно. Мы будем прорабатывать вопрос, чтобы следующее мероприятие прошло в России. Когда оно будет реализовано, предмет для диалога. Подчеркну, проигравших здесь не было — сегодня выиграли все, выиграл спорт, выиграла борьба», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Кайл Дэйк и&nbsp;Абдулрашид Садулаев.Когда уже Олимпиада на двоих? Российские борцы предложили США провести матчевую встречу

Первые пять поединков на турнире PWL 9 в Будапеште выиграли россияне, следующие четыре — американцы.

Победу России в заключительной схватке в категории до 125 кг принес Зелимхан Хизриев, который со счетом 11:0 выиграл у Трента Хилджера.

Источник: ТАСС
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Михаил Мамиашвили
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