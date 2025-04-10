Мамиашвили: «Я сказал, что Валиев выбрал путь предателя»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал скандальный инцидент с представляющим Албанию Черменом Валиевым во время награждения на чемпионате Европы.

В финальной схватке в весовой категории до 74 кг спортсмен победил россиянина Заурбека Сидакова.

«Валиев сказал, что я назвал его предателем родины? Это не совсем так. Я сказал, что путь, который он выбрал, это путь предателя. Так как он уезжал. Я молчал, но если он так сказал... Я дал определение пути, который он выбрал», — цитирует Мамиашвили matchtv.ru.

26-летний борец до 2024 года выступал за Россию, после чего сменил спортивное гражданство на албанское. Валиев является бронзовым призером летних Олимпийских игр-2024 в Париже.