Гацалов заявил, что Рашидов не получит шанса отобраться на чемпионат Европы

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов объяснил, почему Гаджимурад Рашидов уже не примет участия в отборе на чемпионат Европы.

«Гаджимурад Рашидов — довольно опытный спортсмен, а это право у нас традиционно предоставлялось только олимпийским чемпионам. Рашидову нужно было побороться здесь, проявить себя, посмотреть, в какой ты форме. За результат у нас отвечает главный тренер, поэтому мне надо определить сильнейших и взять их на чемпионат Европы. В других весах у нас будут контрольные схватки, но они не будут определять того, кто поедет на чемпионат Европы», — цитирует Гацалова «РБ Спорт».

Рашидов пропустил Гран-при Ивана Ярыгина, который является отборочным турниром на чемпионат Европы, поскольку восстанавливался после операции.