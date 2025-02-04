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Сегодня, 16:19

Гацалов заявил, что Рашидов не получит шанса отобраться на чемпионат Европы

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов объяснил, почему Гаджимурад Рашидов уже не примет участия в отборе на чемпионат Европы.

«Гаджимурад Рашидов — довольно опытный спортсмен, а это право у нас традиционно предоставлялось только олимпийским чемпионам. Рашидову нужно было побороться здесь, проявить себя, посмотреть, в какой ты форме. За результат у нас отвечает главный тренер, поэтому мне надо определить сильнейших и взять их на чемпионат Европы. В других весах у нас будут контрольные схватки, но они не будут определять того, кто поедет на чемпионат Европы», — цитирует Гацалова «РБ Спорт».

Рашидов пропустил Гран-при Ивана Ярыгина, который является отборочным турниром на чемпионат Европы, поскольку восстанавливался после операции.

Источник: РБ Спорт
Хаджимурат Гацалов
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