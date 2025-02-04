Гацалов рассказал, как будет проходить подготовка национальной команды к ЧЕ

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов рассказал, как будет проходить подготовка национальной команды к чемпионату Европы.

«Планируются три сбора. Первый этап — в горах Кисловодска, затем в Сочи и заключительный подводящий сбор в Новогорске. Мы планируем на этих базах работать, есть план подготовки. Первый сбор — больше физическая и функциональная работа, второй — работа на ковре, а третий — уже чисто подводка. У нас есть понимание подготовки, самое главное — без травм, потому что, получив травму, спортсмен порой не успевает восстанавливаться. Здесь уже нам главное поберечь спортсменов и подвести в оптимальной психологической и физической форме к старту», — сказал Гацалов «РБ Спорт».

Чемпионат Европы по борьбе пройдет с 7 по 13 апреля в Братиславе.