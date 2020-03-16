Чемпионат Европы по самбо будет перенесен на лето

Чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге, а также международные турниры Мемориал Анатолия Харлампиева в Москве и турнир категории А во Владивостоке на данный момент запланированы на лето в связи с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС.

Турнир памяти Анатолия Харлампиева в Москве должен был пройти 20-21 марта в Москве, соревнования памяти Юрия Потапова были запланированы во Владивостоке на апрель, чемпионат Европы по самбо должен был состояться в Екатеринбурге в мае.

По состоянию на 16 марта в мире зарегистрировано более 162 тыс. случаев заражения коронавирусом. Больше всего — в Китае и Италии. На третьем месте — Иран, на четвертом — Южная Корея, на пятом — Испания. В десятку стран с наибольшим числом случаев входят Германия Франция, США, Швейцария и Норвегия.

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