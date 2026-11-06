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Чемпионат мира по самбо 2026: Демид Волков выиграл золото в весовой категории до 88 кг 6 ноября

Россиянин Волков выиграл золото на чемпионате мира по самбо

Алина Савинова

Россиянин Демид Волков одержал победу на чемпионате мира по самбо 2026 года в весовой категории до 88 кг.

В финальной схватке в боевом самбо Волков победил Халида Толибзоду из Таджикистана.

В спортивном самбо Софья Емелюкова завоевала серебро в весовой категории до 50 кг, Александр Пшеничных взял бронзу в весе до 58 кг.

Чемпионат мира по самбо проходит с 6 по 8 ноября в Ташкенте (Узбекистан). В состав сборной России, которая выступает на турнире с национальной символикой, вошли 28 спортсменов — по семь представителей в каждой из четырех категорий.

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