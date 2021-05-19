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Источник: пьяный самбист избил человека около ресторана в центре Москвы

13:28
Пьяный самбист избил человека около ресторана в центре Москвы. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Пьяный самбист избил человека около ресторана в центре Москвы. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Самбист Кирилл Шараев был задержан сотрудниками правоохранительных органов за драку в центре Москвы, сообщает Mash.

По информации источника, инцидент произошел 9 мая у ресторана «Тру Кост». Между Шараевым и неизвестным человеком произошла ссора, в результате которой спортсмен бросил пострадавшего на асфальт и избил его. Шараев отпущен из-под стражи под подписку о невыезде, пострадавший находится в больнице с переломами костей носовых пазух и травмой мозга. Сообщается, что в момент задержания самбист находился в состоянии алкогольного опьянения.

24-летний Шараев является членом Федерации самбо Москвы.

Дополнительная информация:

https://t.me/breakingmash/25406

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