Врач сборной России по самбо Баринов объяснил, почему помог потерявшему сознание украинскому спортсмену

Главный врач сборной России по самбо Александр Баринов назвал профессиональным долгом оказание помощи украинскому спортсмену Владиславу Рудневу, потерявшему сознание на чемпионате мира в Ташкенте.

«В тот момент я прежде всего видел перед собой человека, которому нужна медицинская помощь. Для врача не имеет значения, какую страну представляет спортсмен, кто его соперник и под каким флагом он выступает. Есть состояние человека и твоя профессиональная обязанность — помочь.

«Я врач по призванию и всегда руководствуюсь этим принципом. На спортивной площадке мы можем быть соперниками, представлять разные команды и страны, но здоровье и жизнь человека всегда важнее любых спортивных противостояний. Если человеку нужна помощь, врач должен прийти на помощь. Это не вопрос выбора, а вопрос профессии, ответственности и человечности», — цитирует Баринова ТАСС.

Инцидент произошел 8 ноября во время предварительных соревнований в весовой категории до 79 кг. Российский самбист Асланбек Кодзаев победил Руднева удушающим приемом, после которого украинец потерял сознание. Медицинскую помощь спортсмену оказали Баринов и врач соревнований.