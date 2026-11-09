Команды из США, Франции и Италии приедут в Москву на Международный суперфинал «Битвы городов»

Восемь коллективов, представляющих США, Францию, Бразилию, Южную Корею, Грузию, Китай, Италию и Грецию, приедут на Международный суперфинал «Битвы городов» по специальным приглашениям из-за рубежа. Турнир с участием лучших российских команд пройдет 3-17 декабря в Международном центре самбо.

В настоящее время подходит к завершению второй этап проекта — Всероссийский гранд-финал, призовой фонд которого составляет 42 миллиона рублей.

Состязания уже прошли во всех федеральных округах страны. Победители восьми легионов завоевали право выступить во Всероссийском гранд-финале. Два лучших коллектива из каждого легиона обеспечили себе место в Международном суперфинале — это дзюдоисты из Назрани, Красноярска, Усть-Лабинска, Краснодара, Нальчика, Ставрополя, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Махачкалы, Уфы, Ангарска, Фрязино, Москвы, а также петербургские команды «Ленинград» и «Петроград».

Также состоялись шесть зарубежных стыковых турниров. По их результатам команды из Астаны (Казахстан), Минска (Беларусь), Ташкента (Узбекистан) и Улан-Батора (Монголия) завоевали путевки в Международный суперфинал. Осталось провести два стыковых соревнования — в Стамбуле и Белграде, где команды из Турции и Сербии поборются за место на московском турнире с российскими дзюдоистами.

«Битва городов» — международный проект Федерации дзюдо России и благотворительной программы «Колыбель Отечества» при поддержке генерального спонсора FONBET, в котором участвуют команды дзюдоистов в возрасте до 18 лет.

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