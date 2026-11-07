Циброва и Череван принесли России две золотые медали на чемпионате мира по самбо

Россиянки София Циброва и Карина Череван выиграли золотые медали чемпионата мира по самбо-2026 в Ташкенте.

В решающей схватке в весовой категории до 54 килограмм Циброва одолела Сарантуйю Делгерсайхан из Монголии.

В финальном поединке в весовой категории до 65 килограмм Череван поборола испанку Падиллу Гьерреро Сараи.

Чемпионат мира по самбо проходит с 6 по 8 ноября в Ташкенте (Узбекистан). В состав сборной России, которая выступает на турнире с национальной символикой, вошли 28 спортсменов — по семь представителей в каждой из четырех категорий.