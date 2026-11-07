Емельяненко заявил, что в ближайшее время начнет подготовку к чемпионату России по боевому самбо

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко планирует начать целенаправленную подготовку к чемпионату России по боевому самбо после возвращения с чемпионата мира в Ташкенте.

«Я планировал еще на прошлом чемпионате выступить, но у меня беда случилась в семье, не смог поехать. Надеюсь, в следующем году все будет хорошо. Я, скажем так, сильно по форме не проседаю. Что необходимо делать, я делаю. И, конечно, после возвращения с чемпионата мира планирую целенаправленную работу, надо раскачиваться посильнее — тренировки по боксу, по самбо, набрасывания, спарринги, кроссы, чтобы дышать», — цитирует Емельяненко ТАСС.

Чемпионат России по боевому самбо пройдет в марте 2027 года в Улан-Удэ. Емельяненко, который присутствует на чемпионате мира в Ташкенте в качестве почетного гостя, ранее объявил о намерении принять участие в национальном первенстве. Последний раз он выигрывал этот турнир в 2012 году.

Кроме того, 50-летний Емельяненко рассматривает возможность проведения боксерского поединка.