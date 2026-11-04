UFC 334 Ган — Хокит: дата, кард боев, главная информация о турнире

Главная информация о номерном турнире UFC в Нью-Йорке с двумя титульными поединками.

Дата и место проведения UFC 334

Турнир UFC 334 пройдет в субботу, 14 ноября, на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке. Это один из главных номерных турниров промоушена в 2026 году.

Главным событием станет защита титула в тяжелом весе. Временный чемпион Сирил Ган встретится с непобежденным американцем Джошем Хокитом. Француз получил полноценный чемпионский статус после того, как Том Аспиналл освободил пояс из-за проблем со здоровьем.

В соглавном бою Кайла Харрисон проведет защиту титула в женском легчайшем весе. Ее соперницей станет Аманда Нуньес, которая возвращается в октагон после завершения карьеры в 2023 году.

Время начала турнира — 1.00 по московскому времени. Старт прелимов — в 3.00 мск, главного карда — в 5.00.

Кард UFC 334

В программе UFC 334 заявлены 12 поединков. Бойцы будут представлять Францию, США, Бразилию, Нидерланды, Сербию, Индонезию, Шотландию, Перу и Азербайджан.

Основной кард

Сирил Ган (14-2-0-1, Франция) — Джош Хокит (10-0, США).

Кайла Харрисон (19-1, США) — Аманда Нуньес (23-5, Бразилия).

Кайо Борральо (18-2-0-1, Бразилия) — Юсри Белгаруи (11-3, Нидерланды).

Урош Медич (14-3, Сербия) — Кевин Холланд (29-15, США).

Билал Хасан (10-0, Индонезия) — Луис Гуруле (11-4, США).

Предварительный кард

Стивен Томпсон (17-9-1, США) — Чарльз Радтке (12-5, США).

Дрю Добер (29-15, США) — Крис Данкан (15-3, Шотландия).

Джим Миллер (39-19, США) — Терренс Маккинни (18-9, США).

Донте Джонсон (9-0, США) — Сезар Алмейда (7-3, Бразилия).

Ранний предварительный кард

Биа Мескита (8-0, Бразилия) — Мэйси Чиассон (11-6, США).

Джаред Гордон (21-9, США) — Мелкизаэл Коста (26-8, Бразилия).

Эван Элдер (10-2, США) — Самуэл Санчес (11-1, Бразилия).

Состав карда изменился после нескольких снятий. Назим Садыхов и Джефферсон Насименто отказались от выступления из-за травм. Адриан Янез также выбыл из турнира по медицинским причинам. Бразилец Сезар Алмейда заменил Байсангура Сусуркаева в поединке с Донте Джонсоном. Кроме того, в программу добавили встречи Джареда Гордона с Мелкизаэлом Костой и Эвана Элдера с Самуэлом Санчесом.

Кайо Боррайо. Фото Global Look Press

Кайо Борральо — Юсри Белгаруи: статистика бойцов, результаты последних боев

Кайо Борральо и Юсри Белгаруи встретятся в основном карде UFC 334.

33-летний Борральо одержал 18 побед, потерпел два поражения и имеет один несостоявшийся поединок. Его рост — 188 см, размах рук — около 191 см. Бразилец выступает в UFC с 2022 года и известен универсальной техникой, хорошей борьбой и выносливостью.

Последний бой Борральо провел 7 марта 2026 года на UFC 326. Он победил нидерландца Ренье де Риддера единогласным решением судей. До этого, в сентябре 2025-го, Кайо уступил французу Насурдину Имавову единогласным решением в пятираундовом поединке. Это поражение прервало его продолжительную победную серию.

34-летний Белгаруи имеет рекорд 11-3. Его рост — 196 см, размах рук — около 201 см. Нидерландец начинал карьеру в профессиональном кикбоксинге, где трижды претендовал на чемпионский титул организации «Глори». В ММА он известен прежде всего ударной техникой: девять из 11 побед одержал нокаутами или техническими нокаутами.

В UFC Белгаруи выступает с октября 2025 года. Он выиграл все три поединка в промоушене, причем каждый завершил досрочно.

Последний бой нидерландец провел 12 сентября 2026 года на турнире Noche UFC. Он победил американца Джордена Сантоса техническим нокаутом в первом раунде на отметке 4:25. До этого Белгаруи остановил Мансура Абдул-Малика в третьем раунде.

Кайла Харрисон. Фото Global Look Press

Кайла Харрисон — Аманда Нуньес: статистика бойцов, результаты последних боев

Кайла Харрисон и Аманда Нуньес проведут титульный бой в женском легчайшем весе. Для действующей чемпионки это будет первая защита пояса, а для бразильянки — возвращение в UFC после трехлетнего перерыва.

36-летняя Харрисон одержала 19 побед и потерпела одно поражение. Ее рост — 173 см, размах рук — около 168 см. Американка — двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо (2012, 2016), а также бывшая чемпионка Профессиональной бойцовской лиги.

В UFC Харрисон дебютировала в апреле 2024 года. Она победила Холли Холм удушающим приемом на UFC 300, затем прошла Кетлен Виейру единогласным решением судей на UFC 307.

Последний бой Кайла провела 7 июня 2025 года на UFC 316. В титульном поединке она победила Джулианну Пенью кимурой во втором раунде на отметке 4:55 и завоевала чемпионский пояс.

После этого Харрисон перенесла операцию на шее, из-за которой пропустила запланированный поединок с Нуньес на UFC 324. Встреча с Нуньес станет для нее первым выходом в октагон примерно за 17 месяцев.

Аманда Нуньес. Фото USA Today Sports

38-летняя Нуньес имеет в профессиональных ММА 23 победы и пять поражений. Ее рост — 173 см, размах рук — около 175 см. Бразильянка считается одной из самых титулованных спортсменок в истории женского ММА. Она выигрывала чемпионские пояса UFC в легчайшем и полулегком весах и успешно защищала оба титула.

Последний поединок Аманда провела 10 июня 2023 года на UFC 289. Она победила мексиканку Ирен Алдану единогласным решением судей со счетом 50-44, 50-44, 50-43. После этого Нуньес объявила о завершении карьеры и оставила чемпионские пояса.

В 2026 году бразильянка решила вернуться в спорт. Бой с Харрисон станет для нее первым после трехлетней паузы и возможностью вновь завоевать титул UFC.

Сирил Ган. Фото Getty Images

Сирил Ган — Джош Хокит: статистика бойцов, результаты последних боев

Главный бой UFC 334 пройдет в тяжелом весе и будет рассчитан на пять раундов. Действующий чемпион Сирил Ган встретится с непобежденным американцем Джошем Хокитом.

36-летний Ган имеет рекорд 14-2 и один бой без результата. Его рост — 193 см, размах рук — около 206 см. Француз выступает в UFC с 2019 года и известен техничной работой в стойке, подвижностью и разнообразием ударов для тяжеловеса.

В октябре 2025 года Ган встретился с Томом Аспиналлом в поединке за чемпионский пояс. Бой завершился без результата после случайного тычка француза в глаз сопернику в первом раунде.

Вернуться к победам Сирил смог 14 июня 2026 года на турнире UFC Freedom 250. Он победил Алекса Перейру техническим нокаутом во втором раунде на отметке 1:27 и завоевал временный чемпионский пояс. После того как Аспиналл освободил титул, Гана повысили до статуса полноценного чемпиона UFC.

29-летний Хокит идет без поражений — 10 побед в 10 профессиональных боях. Его рост — 185 см, размах рук — около 187 см. Американец обладает хорошей борцовской подготовкой, физической мощью и агрессивным стилем. До перехода в ММА он занимался американским футболом и выступал в тренировочном составе клуба НФЛ «Сан-Франциско Форти Найнерс».

Хокит дебютировал в UFC в ноябре 2025 года и выиграл четыре боя подряд. Последний поединок он провел 14 июня 2026-го на UFC Freedom 250. Американец победил опытного Деррика Льюиса техническим нокаутом во втором раунде на отметке 4:09.

До этого Джош одолел Кертиса Блейдса единогласным решением судей на UFC 327 в апреле 2026 года. В январе он остановил Денцела Фримена техническим нокаутом в первом раунде.

Для Хокита встреча с Ганом станет первым титульным боем в UFC.

Где и во сколько смотреть трансляцию UFC 334

В России турнир в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass, основной кард — федеральный «Матч ТВ» с ретрансляцией на «Кинопоиск» и «Okko Спорт». Онлайн-трансляция будет также доступна на сайте matchtv.ru.

Следить за последними новостями, изменениями в карде, расписанием и результатами UFC 334 можно на сайте «СЭ» — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.