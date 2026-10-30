UFC Fight Night 292 Мойкано — Нолан: дата, кард боев, главная информация о турнире

Главная информация о турнире UFC в Лас-Вегасе.

Турнир UFC Fight Night 292 (UFC Vegas 123) состоится в ночь с 31 октября на 1 ноября в Энтерпрайзе (США). Главным событием станет бой в легком весе между бразильцем Ренато Мойкано и австралийцем Томом Ноланом. В соглавном поединке встретятся ямаец Рэнди Браун и американец Джейкоб Смит. Россию на турнире представит Яна Сантос (Куницкая), которая сразится с бразильянкой Луаной Сантос.

Дата и место проведения UFC Fight Night 292

UFC Fight Night 292 пройдет в ночь на воскресенье, 1 ноября, на арене «UFC Apex» в Энтерпрайзе, штат Невада. Турнир завершит октябрьскую серию соревнований промоушена.

Предварительный кард начнется 1 ноября в 00.00 по московскому времени, основной — в 03.00 мск. Всего запланировано 12 поединков.

Кард боев UFC Fight Night 292

В программу турнира входят 12 боев: пять в основном карде и семь в предварительном. Участники представляют Бразилию, Австралию, Ямайку, США, Россию, Азербайджан, Швецию, Южную Корею, Венесуэлу и Словакию.

Основной кард

Ренато Мойкано (21-7-1) — Том Нолан (11-1)

Рэнди Браун (20-8) — Джейкоб Смит (13-0)

Оде Осборн (13-9, 2 боя без результата) — Коди Дерден (18-11-1)

Яна Сантос (17-8, 1 бой без результата) — Луана Сантос (11-2)

Жан-Поль Лебоснояни (11-2) — Фарман Хасанов (6-0)

Предварительный кард

Фрэнсис Маршалл (10-3) — Дакота Хоуп (11-2)

Родриго Сезинандо (9-2) — Теодор Берггрен (8-4)

Джулиан Эроса (31-14) — Чон Ен Ли (11-3)

Закари Риз (10-4, 1 бой без результата) — Микки Галл (7-7)

Ник Кляйн (6-3) — Джозеф Кропшот (9-3)

Талита Аленкар (8-1-1) — Пиера Родригес (12-2)

Люция Сабова (12-0) — Таинара Лисбоа (7-4)

Изначально Ренато Мойкано должен был встретиться с Брайаном Ортегой на UFC 331 в сентябре. Однако американец снялся из-за травмы. После отмены боя бразильцу назначили нового соперника — Тома Нолана, который впервые возглавит турнир UFC.

Изменения затронули и других участников. Россиянин Азамат Бекоев отказался от поединка с Андре Петроски после тяжелой аллергической реакции. Соглавный бой также пришлось пересмотреть: травмированного Карлоса Леала заменил Джейкоб Смит.

Яна Сантос. Фото Getty Images

Яна Сантос — Луана Сантос: статистика бойцов, результаты последних боев

Россиянка Яна Сантос и бразильянка Луана Сантос встретятся в женском легчайшем весе (до 61,2 кг). Обе спортсменки подходят к турниру с серией из трех побед подряд.

36-летняя Яна Сантос, ранее выступавшая под фамилией Куницкая, одержала 17 побед при 8 поражениях. Еще один ее поединок признан несостоявшимся. Рост россиянки — 168 см, размах рук — около 174 см. В UFC она выступает с 2018 года.

Сантос занимает шестое место в рейтинге женского легчайшего дивизиона. Последний бой она провела 4 октября 2025 года на UFC 320, где победила американку Мэйси Чиассон единогласным решением судей.

До этого, 3 мая 2025-го, Яна выиграла у бывшей чемпионки UFC Миши Тейт также единогласным решением. Победную серию россиянка начала в августе 2024 года, когда одолела Челси Чендлер.

26-летняя Луана Сантос имеет в профессиональных ММА 11 побед и 2 поражения. Ее рост — 168 см, размах рук — около 170 см. Бразильянка дебютировала в UFC в августе 2023 года. Она занимает седьмую строчку рейтинга легчайшего веса.

Последний поединок Луана провела 20 июня 2026 года. Она победила Карол Розу единогласным решением судей. Ранее таким же способом бразильянка выиграла у Мелиссы Кроден в декабре 2025-го, а в мае того же года заставила сдаться Таинару Лисбоа во втором раунде.

Рэнди Браун. Фото Getty Images

Рэнди Браун — Джейкоб Смит: статистика бойцов, результаты последних боев

Соглавный поединок UFC Fight Night 292 пройдет в полусреднем весе (до 77,1 кг). В октагоне встретятся опытный ямайский боец Рэнди Браун и непобежденный американец Джейкоб Смит.

36-летний Браун выступает в UFC с января 2016 года. На его счету 20 побед и 8 поражений. Рост бойца — 191 см, размах рук — около 198 см. Ямаец отличается высоким ростом для своего дивизиона и предпочитает вести бой в стойке, используя преимущество в дистанции.

Однако к предстоящему турниру Браун подходит после двух поражений подряд. Последний раз он выходил в октагон 11 апреля 2026 года на UFC 327 и проиграл Кевину Холланду единогласным решением судей.

В ноябре 2025-го Рэнди уступил Габриэлу Бонфиму техническим нокаутом во втором раунде. До этого, в апреле того же года, он нокаутировал Николаса Далби во втором раунде.

30-летний Джейкоб Смит не знает поражений в профессиональных ММА — 13 побед в 13 боях. Десять из них он одержал нокаутами. Рост американца — 178 см, размах рук — около 183 см.

Смит дебютировал в UFC в январе 2025 года и с тех пор выиграл четыре поединка, каждый досрочно. Он обладает хорошей борцовской базой и дважды становился национальным чемпионом среди студентов младших колледжей США.

В последнем бою 3 октября 2026 года Смит нокаутировал Брюса Уайтхеда в первом раунде за 1 минуту 32 секунды. Ранее, 21 февраля, он остановил Джозайю Харрелла также в первом раунде. В июне 2025-го Джейкоб победил Нико Прайса удушающим приемом во втором раунде.

На бой с Брауном американец согласился менее чем за две недели до турнира, заменив травмированного Карлоса Леала. При этом с предыдущего выступления Смита пройдет всего 28 дней.

Ренато Мойкано. Фото Global Look Press

Ренато Мойкано — Том Нолан: статистика бойцов, результаты последних боев

Главный бой UFC Fight Night 292 пройдет в легком весе (до 70,3 кг) и будет рассчитан на пять раундов. Встретятся два представителя топ-15 рейтинга дивизиона — Ренато Мойкано и Том Нолан.

37-летний Мойкано одержал 21 победу, потерпел 7 поражений и один бой завершил вничью. Рост бразильца — 180 см, размах рук — около 183 см. Он выступает в UFC с декабря 2014 года и занимает 12-е место в рейтинге легкого веса.

Мойкано известен прежде всего навыками борьбы и джиу-джитсу. Из 21 победы 11 он одержал удушающими и болевыми приемами. В январе 2025 года Ренато получил возможность сразиться за чемпионский пояс UFC с Исламом Махачевым, заменив Армана Царукяна. Однако россиянин победил его удушающим приемом в первом раунде.

После этого Мойкано потерпел еще одно поражение — 28 июня 2025 года уступил Бенеилу Дариушу единогласным решением судей.

Вернуться на победную серию бразильцу удалось 4 апреля 2026 года. В главном бою турнира в Лас-Вегасе он победил шотландца Криса Данкана удушающим приемом во втором раунде. Это было его первое успешное выступление после двух неудач подряд.

26-летний Том Нолан подходит к поединку с рекордом 11-1. Рост австралийца — 191 см, размах рук — около 185 см. Он дебютировал в UFC в январе 2024 года и потерпел единственное поражение в карьере от Николаса Мотты техническим нокаутом в первом раунде.

После этого Нолан одержал пять побед подряд. Последний бой состоялся 6 июня 2026 года — австралиец победил француза Фареса Зиама единогласным решением судей.

В сентябре 2025-го Том одолел Чарли Кэмпбелла удушающим приемом в первом раунде, а в феврале того же года выиграл у Вячеслава Борщева единогласным решением.

Нолан предпочитает работать в стойке и обладает мощным ударом. Пять из 11 побед он одержал нокаутами. При этом до встречи с Мойкано австралиец ни разу не выступал в пятираундовых боях.

Где и во сколько смотреть трансляцию UFC Fight Night 292

В США турнир покажет стриминговая платформа Paramount+. Международная трансляция доступна на платном сервисе UFC Fight Pass.

В США предварительный и основной кард официально покажет Paramount+. В России трансляция боев прелимов и главного карда пройдет на телеканале «Матч! Боец», онлайн-платформе UFC Fight Pass и сайте matchtv.ru с 00.00 по московскому времени. С 2.00 трансляция также начнется на федеральном канале «Матч ТВ» с ретрансляцией на «Кинопоиске» и «Okko Спорт».

Следить за изменениями в карде, расписанием и результатами UFC Fight Night 292 можно в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».