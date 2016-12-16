05:26 16 декабря | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Вячеслав Василевский: "Цель – стать чемпионом UFC"

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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский в интервью "Известиям" подчеркнул, что его цель – стать чемпионом UFC. Лучшим бойцом ММА за всю историю Василевский считает соотечественника Федора Емельяненко.

— Выделите лучших бойцов ММА за всю историю этого вида спорта.

— Федор Емельяненко. Без сомнений. Лучший из лучших. Из иностранных бойцов я бы выделил Андерсона Силву и Кейна Веласкеса. 

— Хабиб Нурмагомедов или Конор Макгрегор?

— Без сомнений, Хабиб. Если он навяжет свою привычную тактику, будет работать так, как он умеет это делать, то у ирландца не будет никаких шансов. Держать, бросать, душить. А вот на дистанции Хабибу будет тяжело. Но думаю, что если этот бой всё же состоится, то победа будет за Нурмагомедовым.

– Какую цель вы ставите перед собой на ближайшее будущее?

– Стать чемпионом UFC.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/649839

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КОММЕНТАРИИ (2)
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А че, василевский уже попал в юфс??

16:25 17 декабря

MarioLemieux#66

Лучшим бойцом ММА за всю историю Василевский считает соотечественника Александра Емельяненко. — Выделите лучших бойцов ММА за всю историю этого вида спорта. — Федор Емельяненко. Без сомнений. Лучший из лучших

06:27 16 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ