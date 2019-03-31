В России может пройти чемпионат Европы по каратэ в 2023 году

Генеральный секретарь Федерации карате России (ФКР) Светлана Зайцева заявила, что Россия может принять чемпионат Европы в 2023 году, информирует ТАСС. Более точная информация появится к концу 2019 года.

На прошедшем ЧЕ в испанской Гвадалахаре россияне завоевали одну золотую и две бронзовые медали.

– России было предложено провести в 2023 году чемпионат Европы по карате. Сейчас должны пройти переговоры с руководством Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России. Думаю, до конца года наступит окончательная ясность в этом вопросе, – приводит слова Зайцевой.

Следующий ЧЕ пройдет в 2020 году в Баку.

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