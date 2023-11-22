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Сегодня, 22:23

В Москве произошла массовая потасовка с участием бойцов поп-ММА

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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На турнире лиги «Наше Дело», который проходил 22 ноября в Москве, произошла массовая потасовка.

Инцидент случился после боя Андрея Чеботарева и Фарида Ядуллаева. Фарид не смог выйти на третий раунд после пропущенного удара в конце второй трехминутки. После этого представители двух команд запрыгнули в клетку и началась потасовка.

Таким образом, победу техническим нокаутом одержал Чеботарев. Бой проходил по правилам бокса, но в перчатках для ММА.

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