В Москве произошла массовая потасовка с участием бойцов поп-ММА

На турнире лиги «Наше Дело», который проходил 22 ноября в Москве, произошла массовая потасовка.

Инцидент случился после боя Андрея Чеботарева и Фарида Ядуллаева. Фарид не смог выйти на третий раунд после пропущенного удара в конце второй трехминутки. После этого представители двух команд запрыгнули в клетку и началась потасовка.

Таким образом, победу техническим нокаутом одержал Чеботарев. Бой проходил по правилам бокса, но в перчатках для ММА.