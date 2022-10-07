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7 октября, 21:49

Кадыров наградил 5 миллионами рублей дзюдоистов «Ахмата» за победу в чемпионате России

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Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил дзюдоистов команды «Ахмат» за золото в клубном чемпионате России, который был приурочен 70-летию Президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет турнира.

Каждый из спортсменов команды «Ахмат» получил по 5 миллионов рублей от Кадырова.

В финале чемпионата России «Ахмат» одержал победу над командой «Явара-Нева» из Санкт-Петербурга. В составе грозненцев выступали Якуб Шамилов Лечи Эдиев, Абас Азизов, Мансур Лорсанов и Тамерлан Башаев.

Источник: https://tass.ru/sport/15990649
Рамзан Кадыров
дзюдо
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