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Сегодня, 15:26

Магомедов назвал Хейбати клоуном за удар ринг-герл

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Российский тренер Магомед Магомедов прокомментировал поведение бойца Али Хейбати во время поединка с Аркадием Осипяном.

«Для меня это не спортсмены, а клоуны. Почему их не сажают? Это же нарушение закона. Как можно нападать на людей на мероприятии? Это разве нормально», — приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.ru.

Бой прошел 19 апреля и закончился победой представителя Армении.

Хейбати пнул ринг-герл, когда та выносила табличку с номером раунда.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Магомед Магомедов
ММА
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