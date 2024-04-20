Магомедов назвал Хейбати клоуном за удар ринг-герл

Российский тренер Магомед Магомедов прокомментировал поведение бойца Али Хейбати во время поединка с Аркадием Осипяном.

«Для меня это не спортсмены, а клоуны. Почему их не сажают? Это же нарушение закона. Как можно нападать на людей на мероприятии? Это разве нормально», — приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.ru.

Бой прошел 19 апреля и закончился победой представителя Армении.

Хейбати пнул ринг-герл, когда та выносила табличку с номером раунда.