Тактаров: «Монсон мотивировал меня. Благодаря Джеффу я начал правильно тренироваться»

Российский боец Олег Тактаров рассказал о готовности вновь сразиться с Джеффом Монсоном по правилам ММА.

«Я в форме и жду финансовые предложения. Я готов хоть через неделю, хоть через две. Благодаря Джеффу я начал правильно тренироваться. У меня все поменялось, даже лицо. Я увидел один раз, как он неистово пашет. Начал тренироваться так же, и произошел качественный скачок. Джефф меня мотивировал, и сейчас я в прекрасной форме. После боя через две недели произошло сверхвосстановление, а потом я увидел его тренировку в Дзержинске, когда мы снимали новогодний клип про Дедов Морозов. Как в фильме «Коммунист», когда он умер: «Я его лично не знал, но видел, как он дрова рубил». В данном случае я знаю Джеффа, но не так знаком с его личностью и свойствами характера. Мне хватило посмотреть, как он тренируется», — цитирует Тактарова MMA.Metaratings.ru.

Монсон и Тактаров встречались в августе 2023 года в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Тогда их поединок продлился всю дистанцию и завершился вничью.