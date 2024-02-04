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4 февраля, 21:43

Тактаров: «Монсон мотивировал меня. Благодаря Джеффу я начал правильно тренироваться»

Алина Савинова
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Российский боец Олег Тактаров рассказал о готовности вновь сразиться с Джеффом Монсоном по правилам ММА.

«Я в форме и жду финансовые предложения. Я готов хоть через неделю, хоть через две. Благодаря Джеффу я начал правильно тренироваться. У меня все поменялось, даже лицо. Я увидел один раз, как он неистово пашет. Начал тренироваться так же, и произошел качественный скачок. Джефф меня мотивировал, и сейчас я в прекрасной форме. После боя через две недели произошло сверхвосстановление, а потом я увидел его тренировку в Дзержинске, когда мы снимали новогодний клип про Дедов Морозов. Как в фильме «Коммунист», когда он умер: «Я его лично не знал, но видел, как он дрова рубил». В данном случае я знаю Джеффа, но не так знаком с его личностью и свойствами характера. Мне хватило посмотреть, как он тренируется», — цитирует Тактарова MMA.Metaratings.ru.

Монсон и Тактаров встречались в августе 2023 года в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Тогда их поединок продлился всю дистанцию и завершился вничью.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/taktarov-monson-menya-motiviroval-takzhe-neistovo-trenirovatsya-kak-on-330860/
Джефф Монсон
Олег Тактаров
ММА
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