Подозреваемый в убийстве бойца MMA Мутаева задержан в Дагестане

Подозреваемый в убийстве 21-летнего бойца MMA Магомеда Мутаева задержан в Дагестане. Предполагаемым убийцей оказался 18-летний уроженец региона. По мнению следствия, молодой человек выстрелил в Мутаева не менее семи раз.

«Полицейскими в ходе проведенных мероприятий был установлен подозреваемый, им оказался 18-летний уроженец Кумторкалинского района. Молодой человек был объявлен в розыск и в течение двух суток задержан в Хасавюртовском районе сотрудниками уравнения уголовного розыска МВД Дагестана», — приводит РИА Новости слова пресс-службы МВД Дагестана.

31 января Мутаев был застрелен возле своего дома в Махачкале. Это произошло по возвращении бойца с тренировки. Убийца выбежал ему навстречу и открыл огонь — одна из пуль попала в голову. От полученного ранения парень скончался до приезда скорой помощи.

Следующий поединок Мутаев должен был провести 23 февраля в лиге AMC Fight Nights. Боец тренировался в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.