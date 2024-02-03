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3 февраля, 19:54

Подозреваемый в убийстве бойца MMA Мутаева задержан в Дагестане

Алина Савинова
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Подозреваемый в убийстве 21-летнего бойца MMA Магомеда Мутаева задержан в Дагестане. Предполагаемым убийцей оказался 18-летний уроженец региона. По мнению следствия, молодой человек выстрелил в Мутаева не менее семи раз.

«Полицейскими в ходе проведенных мероприятий был установлен подозреваемый, им оказался 18-летний уроженец Кумторкалинского района. Молодой человек был объявлен в розыск и в течение двух суток задержан в Хасавюртовском районе сотрудниками уравнения уголовного розыска МВД Дагестана», — приводит РИА Новости слова пресс-службы МВД Дагестана.

31 января Мутаев был застрелен возле своего дома в Махачкале. Это произошло по возвращении бойца с тренировки. Убийца выбежал ему навстречу и открыл огонь — одна из пуль попала в голову. От полученного ранения парень скончался до приезда скорой помощи.

Следующий поединок Мутаев должен был провести 23 февраля в лиге AMC Fight Nights. Боец тренировался в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240203/mma-1925250182.html
ММА
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