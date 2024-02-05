Немков хочет провести бой против Нганну в начале 2025 года

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков хотел бы в начале 2025 года провести поединок против французского тяжеловеса Фрэнсиса Нганну.

«Хочется провести бой с Нганну, он же должен выполнять свои обязательства перед PFL. Если Федор Емельяненко вызовет его на бой против своего ученика? Да, это вариант. В этом году хотел бы провести три боя. Про титул пока ничего не говорят, будем идти поступательно», — приводит слова Немкова ТАСС.

Немков 24 февраля проведет бой против бразильца Бруно Капелоцци в Саудовской Аравии на совместном турнире Bellator и PFL.

Немкову 31 год, на его счету 17 побед, 2 поражения. Еще один бой признан несостоявшимся.