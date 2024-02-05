Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА

5 февраля, 13:10

Немков хочет провести бой против Нганну в начале 2025 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков хотел бы в начале 2025 года провести поединок против французского тяжеловеса Фрэнсиса Нганну.

«Хочется провести бой с Нганну, он же должен выполнять свои обязательства перед PFL. Если Федор Емельяненко вызовет его на бой против своего ученика? Да, это вариант. В этом году хотел бы провести три боя. Про титул пока ничего не говорят, будем идти поступательно», — приводит слова Немкова ТАСС.

Немков 24 февраля проведет бой против бразильца Бруно Капелоцци в Саудовской Аравии на совместном турнире Bellator и PFL.

Немкову 31 год, на его счету 17 побед, 2 поражения. Еще один бой признан несостоявшимся.

Источник: https://tass.ru/sport/19899893
Вадим Немков
ММА
0
Бокс/ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Олимпийские игры 2014 в Сочи — основная информация: как прошли и кто выиграл, что было построено и стало с объектами
Валиева не планирует участвовать в Спартакиаде, ее должна заменить другая фигуристка
Пленный наемник из Польши решил примкнуть к ВС России
Токаев принял отставку правительства Казахстана во главе с премьером Смаиловым
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
Пять китайских авто пропали с рынка России в январе
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тактаров: «Монсон мотивировал меня. Благодаря Джеффу я начал правильно тренироваться»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости