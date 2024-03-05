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5 марта, 05:40

Раисов рассказал, почему никогда не употреблял допинг

Давид Хачатрян
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Российский боец Юсуф Раисов (21-3) заявил «СЭ», что не видит смысла в употреблении допинга.

— На подкасте у Асланбека Бадаева ты сообщил, что никогда не принимал запрещенные вещества. А почему ты настолько принципиальный в этом вопросе?

— Я бы не сказал, что принципиальный. Я просто как-то смысла не видел, потому что после принятия запрещенных веществ, допинга, вес гонять тяжело будет, ты можешь затекать, забиваться. Я просто в этом как-то смысла не видел. Витамины, капельницы, все это надо делать. Но на данный момент в моем возрасте я считаю, что это чревато последствиями. Те, кто принимали допинг, еще не постарели. Это поколение еще не ушло, и мы не знаем, как это скажется.

Раисов в прошлом бою одолел Александра Матмуратова (15-6) единогласным решением судей. Поединок состоялся 3 ноября 2023-го на ACA 165 в Санкт-Петербурге.

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