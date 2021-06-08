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Российский дзюдоист Шамилов стал третьим на ЧМ в Будапеште

09:48

Российский дзюдоист Якуб Шамилов завоевал бронзу чемпионата мира в Будапеште.

Шамилов, выступающий в весовой категории до 66 кг, в схватке за третье место победил азербайджанца Орхана Сафарова.

Золото завоевал японец Дзесиро Маруяма, вторым стал итальянец Мануэль Ломбардо.

Еще одну бронзу завоевал Баскх Йондонперениел из Монголии.

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