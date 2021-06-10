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В Благовещенске избили журналиста за расследование о бойцовском клубе «Ахмат»

14:49

В Благовещенске избили журналиста Андрея Афанасьева, который готовил материалы о бойцовском клубе «Ахмат», информирует Telegram-канал Baza. Главу клуба недавно задержали сотрудники ФСБ по подозрению в вымогательстве.

Афанасьев рассказал, что на него напали около дома. Сначала ударили по голове, затем повалили на асфальт и продолжили избиение, которое продолжалось около 10 минут, после чего преступников спугнули прохожие.

Врачи диагностировали у него перелом носа, отек глаза и многочисленные ушибы. Он написал заявление в полицию.

Отмечается, что в последнее время Андрей занимался расследованием деятельности бойцовского клуба «Ахмат». Его главу и лидера чеченского землячества Адама Магомадова недавно задержали за вымогательство 8 миллионов рублей у местного бизнесмена. Всего по делу задержаны четыре человека.

Как утверждает Афанасьев, после избиения один из нападавших сказал фразу «Отпишись Домику». Так в городе называют депутата Андрея Домашенкина, который, по данным Афанасьева, является учредителем «Ахмата».

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