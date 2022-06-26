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Сегодня, 14:31

Сборная России по дзюдо выиграла медальный зачет турнира Большого шлема в Монголии

Анна Горшкова
Корреспондент
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Сборная России по дзюдо выиграла медальный зачет турнира Большого шлема в Улан-Баторе (Монголия).

26 июня, в заключительный день сореновани, российские дзюдоисты завоевали три золотые медали. Таким образом, по итогам трех дней турнира сборная России заняла первое место в медальном зачете с пятью золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.

Второе место заняла команда из Японии (4-1-2). Тройку лучших замкнула сборная Монголии (2-4-5).

Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе и под флагом Международной федерации дзюдо (IJF).

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