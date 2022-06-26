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Сегодня, 14:24

Дзюдоисты Игольников, Каниковский и Тасоев завоевали золотые медали на турнире Большого шлема

Алексей Еремин
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Российские дзюдоисты Михаил Игольников, Матвей Каниковский и Инал Тасоев завоевали золотые медали на турнире Большого шлема в Улан-Баторе.

Двукратный чемпион Европы Игольников в весовой категории до 90 кг победил представителя Узбекистана Давлата Бобонова в финале соревнований. Чемпион Европы среди юниоров Каниковский в категории до 100 кг одолел португальца Жорже Фонсеку в схватке за золотую медаль. В категории свыше 100 кг чемпион Европы Тасоев в финальном этапе оказался сильнее голландца Роя Мейера.

На турнире Большого шлема международной федерации дзюдо (IJF) в Монголии российские и белорусские дзюдоисты выступали в нейтральном статусе под флагом и гимном IJF. 25 июня представители России завоевали две золотые и одну бронзовую медаль. Соревнования проходили с 24 по 26 июня в Улан-Баторе.

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