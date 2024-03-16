Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА

16 марта, 18:48

Комментатор Рабаданов: «Емельяненко выглядел как учитель начальных классов»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Комментатор Рамазан Рабаданов рассказал о впечатлениях от российского бойца Федора Емельяненко.

«У Олега Тактарова быковатый уличный характер, а тут вдруг появился совершенно мягкий человек, как учитель начальных классов: спокойный, тихий, никого не ругает, ни в кого не плюется, но вдруг на ринге сметает всех. Это был Федор Емельяненко, тоже воспитанник школы самбо. Выяснилось, что мастера каратэ, кикбоксинга, дзюдо, тайского бокса стелются перед Емельяненко штабелями», — приводит слова Рабаданова MMA.Metaratings.ru.

В своей профессиональной карьере 47-летний Емельяненко провел 48 боев и одержал 40 побед. Последний поединок россиянина прошел 4 февраля 2023 года. Тогда его в первом раунде нокаутировал американец Райан Бейдер.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Федор Емельяненко
ММА
0
Бокс/ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Ушел из жизни спортивный комментатор Василий Уткин
Сербия сыграет на Евро в группе с Англией, Данией и Словенией
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Увольнение работает? «Авангард» выстрадал овертайм, а Буше спас «Авангард» от сухих 0:3 в серии
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боец Жумагулов: «8 марта вылечу в Москву на микрооперацию»

Багов и Резников могут провести реванш в рамках лиги Wolnik
Новости
RSS RSS
Все новости