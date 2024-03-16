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16 марта, 21:20

Багов и Резников могут провести реванш в рамках лиги Wolnik

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Основатель лиги Wolnik Али Багаутинов поделился мыслями о том, кто мог бы стать соперником Али Багова.

«Багова с Раисовым я не думал сводить, потому что Юсуф не базовый борец, ему сложно будет. Багов же конкретный борец. Ему нужен точно такой же соперник. Или Артем Резников, или Магомед Исмаилов, или Куат Хамитов. Посмотрел бы схватку Раисова с Самандаром Мурадовым в Таджикистане. Схватка Багов — Исмаилов была бы очень серьезной. Два базовых борца, два очень эпатажных спортсмена», — приводит слова Багаутинова MMA.Metaratings.ru.

В своей профессиональной карьере 34-летний Багов провел 45 боев и одержал 33 победы. Последний поединок россиянина прошел 24 декабря прошлого года. Тогда он в 4 раундах победил Артема Резникова.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Али Багаутинов
Али Багов
Артем Резников
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