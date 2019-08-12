"Победил их без боя". Александра Емельяненко не допустили к участию на боксерском турнире в Анапе

Российский боец ММА Александр Емельяненко написал в Instagram, что не примет участия в турнире по боксу, который пройдет в Анапе. Федерация бокса России не допустила его к участию.

"Не допустили меня до участия в мастерском турнире по боксу, который пройдет в Анапе, сославшись на то, что я без спортивного звания (КМС) в любительском боксе! – написал Емельяненко. – Спортивные звания мне не к чему, я своим участием в этом турнире, хотел отвести весь негатив от бокса, ввиду последних событий связанных с этим видом спорта и привлечь внимание молодежи к занятиям боксом! Но так как Федерация бокса России берет на себя всю ответственность в продвижении данного вида спорта, то БОГ в помощь ей, и все вопросы тоже к Федерации бокса России! Я мастер спорта международного класса по самбо! Самбо это наш Российский вид спорта! Википедию наберите и все о нем узнаете! И самбиста не допускают на ринг к боксерам участвовать по правилам бокса! Вывод: я победил их без боя".