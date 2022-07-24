Единоборства
Новости
ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА

Сегодня, 15:57

Папин рассказал, чего ждет от поединка между Дациком и Монсоном

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Боксер Алексей Папин поделился ожиданиями от поединка между бойцами ММА Джеффом Монсоном и Вячеславом Дациком.

«Джефф Монсон — это большое имя в мире спорта. В любом случае этот бой будет интересен. Он закатывает бои. Даже если проигрывает, то делает это ярко. Там есть на что посмотреть, пускай это не красота бокса или ММА, а просто эпатажное поведение», — приводит РЕН ТВ слова Папина.

Поединок Монсона и Дацика пройдет 5 августа и станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1004081-papin-zaiavil-chto-u-monsona-bolshoe-imia-v-mire-mma
Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
0
Читайте также
Как не обгореть на солнце? Советы эксперта
Боец из Донбасса Крылов нокаутировал шведа Густафссона, а главный британец UFC упал на первых секундах. Как прошел турнир UFC Fight Night 208
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзюдоист Тасоев рассказал, как прошел международный турнир с участием российских спортсменов
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости