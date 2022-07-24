Папин рассказал, чего ждет от поединка между Дациком и Монсоном

Боксер Алексей Папин поделился ожиданиями от поединка между бойцами ММА Джеффом Монсоном и Вячеславом Дациком.

«Джефф Монсон — это большое имя в мире спорта. В любом случае этот бой будет интересен. Он закатывает бои. Даже если проигрывает, то делает это ярко. Там есть на что посмотреть, пускай это не красота бокса или ММА, а просто эпатажное поведение», — приводит РЕН ТВ слова Папина.

Поединок Монсона и Дацика пройдет 5 августа и станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.