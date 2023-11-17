Давид Нерсисян проведет поединок против Шамиля Галимова на турнире «Наше Дело»
Давид Нерсисян проведет поединок против Шамиля Галимова на 80-м турнире бойцовской лиги «Наше Дело», сообщает пресс-служба промоушена.
Оба бойца является мастерами спорта по боксу и не имеют поражений в лиге.
Нерсисян выиграл шесть последних поединков подряд, у Галимова — три победы подряд.
В последнем бою Нерсисян выиграл у Алисафы Мардалиева единогласным решением судей. Галимов провел поединок по правилам бокса с Шовхалом Чурчаевым, бой завершился вничью, а затем был признан несостоявшимся.
80-й турнир бойцовской лиги «Наше Дело» состоится 22 ноября в Москве.
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