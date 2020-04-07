Один из тренеров Тони Фергюсона Рашад Холлоуэй в своем официальном Instagram прокомментировал замену Хабиба Нурмагомедова на Джастина Гэтжи в поединке UFC 249.

— Я ни за что не позволю своему брату Тони Фергюсону идти в бой без меня, — написал Холлоуэй. — 18 апреля на UFC 249 вам лучше посмотреть этот бой, потому что других спортивных соревнований все равно нет. Вы можете подумать, что это безумие, но мы все прошли тестирование и отбыли карантин. К нам приближается еще один чемпионский пояс.

Соперником Фергюсона в Бруклине должен был стать чемпион организации в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов. Однако Хабиб остается на карантине в Дагестане и не может вернуться в США без точной локации боя во время пандемии коронавируса.

Сутки назад глава UFC Дана Уайт объявил, что Нурмагомедов не примет участие в шоу UFC 249, однако победитель поединка между Фергюсоном и Гэтжи будет драться с Хабибом.

На счету Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил. У 31-летнего Гэтжи — 23 боя, 21 победа и 2 поражения.

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