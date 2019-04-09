Коллегия Судей Союза ММА России требует наложить санкции на Асатряна

Председатель Всероссийской Коллегии Судей Союза ММА России Виктор Корнеев прокомментировал высказывания Вартана Асатряна по окончанию титульного поединка против Али Багаутдинова в адрес судейской бригады, осуществляющей работу на турнире Fight Nights Global 92.

– В моем понимании спортсмен – это человек, на которого смотрят миллионы, и он своим поведением показывает пример огромному количеству молодых людей и спортсменов, – отметил Корнеев. – В данной ситуации Асатрян показал не только себя со стороны абсолютно неприемлемой в спорте, проявил невоспитаность, неуважение и хамство по отношению к любителям и болельщикам ММА.

В мире спорта есть категория спортсменов, которые в случае победы ставят эту в заслугу только себе: "Я выиграл – Я молодец!", а если проиграл: "Виноваты тренеры, судьи, обстановка вокруг, но только не Я!".

И в данном поединке, уверен, судьи приняли объективное решение в определение победителя. Подчеркну! Судьи Союза ММА России, включая судей, работающих на данном поединке, являются лучшими судьями по смешанному боевому единоборству (ММА) не только в России, но и за ее пределами. Судьи Союза ММА России всегда относятся с большим уважением ко всем спортсменам, тренерам, представителям и болельщикам этого вида спорта.

Очень надеюсь на то, что промоутерская компания Fight Nights Global доведет разбор данной ситуации до логического завершения и примет правильное решение в отношении спортсмена. И, в дальнейшем, будет пресекать подобное поведение. Мы все прекрасно знаем, что за такие действия в западных промоутерских компаниях бойцу грозит не только дисквалификация на неопределенный срок, но и штраф.

В связи с этим Президиум Всеросийской Коллегии Судей направил письмо президенту промоутерской компании Fight Nights Global Камилу Гаджиеву с требованием наложить санкции на спортсмена организации. В виду непозволительного поведения, а именно прилюдного оскорбления судей в прямом эфире спортсменом Асатряном Вартаном, Всероссийская коллегия судей Союза ММА России, отвечавшая за назначение судейской бригады на турнир Fight Nights Global 92, требует применить следующие санкции к спортсмену: публичное извинение Асатряна, штраф от гонорара, установленный промоутерской компанией, дисквалификация Асатряна на срок не менее 6 месяцев.