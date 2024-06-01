Калажоков победил Мещеркина в главном бою TOP DOG 29

Читать «СЭ» в

В пятницу, 31 мая в Санкт-Петербурге прошел турнир TOP DOG 29.

В главном поединке чемпион организации в легком весе Кантемир Калажоков победил Вячеслава «Бешеного Быка» Мещеркина техническим нокаутом в третьем раунде.

В со-главном бою Чингис «Хан» Салбырын решением судей победил Дмитрия Спивака и защитил титул в наилегчайшей весовой категории.

Результаты боев TOP DOG 29:

Кантемир Калажоков — Вячеслав «Бешеный Бык» Мещеркин — победа Калажокова техническим нокаутом в третьем раунде;

Чингис «Хан» Салбырын — Дмитрий Спивак — победа Салбырына решением судей

Николай «Колин Варвар» Горбунов — Николай «Чибис» Чибисов — ничья;

Магомед «Чёрная Кобра» Магомедов — Серж «Баварский Снайпер» Михель — победа Магомедова единогласным решением судей;

Шахобиддин «Узбекский Левша» Егамов — Данила «Гатти» Чижов — победа Егамова единогласным решением судей;

Наби «Ганнибал» Гаджиев — Музарин Мизаушев — победа Гаджиева нокаутом;

Александр «Гроссмейстер» Сидоренко — Дастан «Историк» Мухамеднур — победа Сидоренко нокаутом.