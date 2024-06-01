Алексей Олейник — Винисиус Морейра: смотреть бой SFC 10 в прямом эфире

Турнир Shlemenko Fighting Championship 10 пройдет в субботу, 1 июня, в Омске на «G-Drive Арене». Начало вечера смешанных единоборств — в 16:00 по московскому времени.

В со-главном бою турнира сразятся российский боец Алексей Олейник и бразилец Винисиус Морейра. Поединок пройдет в тяжелой весовой категории.

Видеотрансляция турнира пройдетна YouTube-канале Александра Шлеменко, в социальных сетях SFC и на омском телеканале «12 канал», который доступен и в сети интернет.

В своей карьере Олейник одержал 61 победу и потерпел 18 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью. Свой последний поединок Алексей провел в декабре прошлого года на турнире RCC 17 в Екатеринбурге, где победил бразильца Фернандо Родригеса-младшего удушающим приемом во втором раунде.

На счету 35-летнего Морейры 11 побед и 8 поражений.